США рассматривают поставки Грузии оборонительного вооружения - Минобороны

ТБИЛИСИ, 8 сен — РИА Новости. Министр обороны США Чак Хейгел, находясь накануне с визитом в Тбилиси, заявил о том, что Соединенные Штаты рассматривают вопрос поставок Грузии оборонительного вооружения. Также Чак Хейгел приветствовал получение Грузией статуса особого партнера НАТО, решение о чем на минувшей неделе было принято на саммите альянса в Южном Уэльсе.

В ходе пребывания в Тбилиси Чак Хейгел провел встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром обороны Ираклием Аласания и другими представителями руководства страны. Также Чак Хейгел побывал в военном учебном центре Крцаниси (неподалеку от Тбилиси), встретился с грузинскими и американскими военнослужащими, которые проходят службу на базе в качестве инструкторов, и вручил им памятные награды. В столице Грузии также состоялась пресс-конференция министров обороны двух стран, передает агентство "Новости-Грузия".

"США рассматривают вопрос поставок оборонительного вооружения Грузии. Мы обсуждаем, какие именно шаги будут сделаны для усиления нашего сотрудничества по обеспечению обороноспособности Грузии", — заявил в частности Чак Хейгел, отметив, что с министром обороны Ираклием Аласания "обсуждалась возможность приобретения Грузией американских военных вертолетов и что для этого должна сделать грузинская сторона".

Также Чак Хейгел приветствовал переход Грузии на новый формат сотрудничества с НАТО, решение о чем было принято в Уэльсе, и выразил поддержку стране в деле развития отношений с альянсом.

"Новый статус Грузии как партнера НАТО с усиленными возможностями является новым этапом для ее вступления в альянс. Углубление сотрудничества особенно важно на фоне того, когда происходит аннексия Крыма, которую США не признают, и которая представляет опасность для региона, также как и действия России в Грузии", — заявил Чак Хейгел.

При этом он отметил, что события в Украине "сделали США ближе в отношениях с нашими друзьями в Европе, в том числе с Грузией".