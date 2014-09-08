Гарвардский университет получит пожертвование в $350 млн - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Гарвардский университет получит самое крупное пожертвование за всю историю своего существования — 350 миллионов долларов, сообщает агентство Рейтер.

Сумма будет направлена факультету общественного здравоохранения университета (School of Public Health) фондом Morningside. Пожертвование будет распределяться без ограничений, деньги могут быть потрачены на оказание финансовой помощи студентам, на покрытие образовательных кредитов тех, кто работает в неприбыльных, и потому малопривлекательных областях, на новые аудитории и т.д.

Декан факультета Джулио Френк отметил, что в частности пожертвование будет использовано для поддержания исследовательской деятельности по следующим направлениям: пандемии (от малярии и Эболы до ожирения и рака); экологические угрозы здоровью; бедность и гуманитарные кризисы, вызванные войной или стихийными бедствиями и проблемы системы здравоохранения.

Фонд Morningside Foundation был основан в 1996 году докторами Ронни и Геральдом Чан, унаследовавшими от своего отца крупнейшую гонконгскую компанию Hang Lung Group Ltd, занимающуюся недвижимостью. По данным на 2014 год, братья занимают 17-ую строчку в списке самых богатых людей Гонконга по версии журнала Forbes.