Советник Обамы заявил, что США настроены на сотрудничество с КНР - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Советник администрации президента Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что США продолжают считать Китай своим приоритетным направлением сотрудничества, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Заявление было сделано во время начавшегося в понедельник трехдневного визита Райс в Пекин, проходящего в рамках подготовки к визиту Обамы, назначенному на ноябрь.

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Глава китайского МИД Ян Цзечи отметил, что "обе страны должны уважать интересы друг друга, а также вести конструктивную политику, учитывая различия в чувствительных сферах".

Как отмечает агентство, отношения между двумя странами претерпели серьезные испытания, когда в мае 2014 года США предъявили обвинения в экономическом шпионаже пятерым китайским военным. В качестве ответного шага Пекин заявил о проверке на безопасность иностранных IT-компаний, оказывающих услуги в Китае. Затем СМИ сообщили о том, что китайские банки получили указание свыше отказаться от использования в своей работе серверов американской IBM из-за возможного шпионажа со стороны США. В дальнейшем IBM заявил, что не знает о какой-либо политике китайского правительства, направленной против использования серверов компании в банковской сфере Китая.