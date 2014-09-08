Глава МИД Австралии считает невозможным полное уничтожение ИГ - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп считает, что полностью уничтожить группировку "Исламское государство" (ИГ) невозможно, даже несмотря на планы США создать для этого коалицию из 10 стран, сообщает в понедельник издание Sydney Morning Herald.

Отвечая на вопрос журналиста, было ли целью создания коалиции уничтожение группировки, Джули Бишоп ответила: "Я думаю, что это (уничтожение) невозможно <…> Уничтожили ли мы "Аль-Каиду?".

При этом глава МИД Австралии отметила, что группировка ИГ является военной силой, имеющей свою идеологию, представляя тем самым трудность для западных стран, которые пытаются уничтожить группировку. По ее мнению, "потенциально" ИГ может стать долгосрочной угрозой — как "Аль-Каида", ответвлением которой первоначально и было "Исламское государство". Джули Бишоп подчеркнула, что целью предложенной США коалиции являются попытки "остановить распространение ИГ за пределы Сирии и Ирака, чтобы предотвратить массовые убийства и потенциальный геноцид" населения.

Президент США Барак Обама на встрече представителей государств-членов НАТО в Уэльсе в пятницу определил план по созданию широкомасштабной международной коалиции для борьбы с боевиками ИГ, которые захватили обширные территории на севере Сирии и в Ираке. Это произошло после того, как экстремисты убили в Сирии очередного захваченного ими в плен американского журналиста.

Несколько месяцев назад группировка резко активизировала свою деятельность в Ираке. Воспользовавшись недовольством иракских суннитов политикой Багдада, ИГ развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании так называемого "исламского халифата".