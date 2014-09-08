Из-за утечки аммиака на предприятии в Китае отравились 33 человека - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. По меньшей мере 33 человека отравились в результате утечки аммиака на одном из химических предприятий в Нинся-Хуэйском автономном районе Китае, передает в понедельник агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в воскресенье на предприятии Mei Feng Friends Chemical в городе Иньчуань. Главный факел на предприятии потух, в результате чего из шланга, который был к нему подсоединен, произошла утечка аммиака.

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Сообщается, что среди отравившихся сотрудников предприятия четверо находятся в тяжелом состоянии. После инцидента на место прибыли спасатели и бригады скорой помощи, которые оказали необходимую помощь пострадавшим и устранили утечку.

По предварительным данным, оператор открыл впускной клапан, по которому под давлением в факел поступал воздух. Однако произошла блокировка компрессора и из шланга произошла утечка смеси воздуха с высоким содержанием аммиака.

Аммиак представляет собой бесцветный газ с резким характерным запахом нашатырного спирта, плотность которого почти вдвое меньше плотности воздуха. Часто служит для производства продуктов химической промышленности, удобрений, взрывчатки, азотной кислоты и соды. При высокой концентрации паров аммиака в воздухе оказывает на организм удушающий эффект и способен вызывать токсический отек легких и серьезное поражение нервной системы человека. Также пары аммиака могут раздражать слизистые оболочки органов дыхания и глаз, а также кожу, что ведет к зуду и химическим ожогам.