В Алжире от попадания куска шифера в голову скончался футболист

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Камерунский нападающий алжирского клуба "ЖС Кабилия" Альберт Эбоссе скончался из-за попадания в голову куска шифера, брошенного с трибун, заявил министр спорта Алжира Мохамед Тахми.

Инцидент произошел в августе в домашнем матче "ЖС Кабилии" с "УСМ Алжир". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Единственный гол хозяев забил Эбоссе. После окончания игры болельщики начали бросать с трибун различные предметы в футболистов, уходивших с поля. Один из предметов попал в голову Эбоссе. Футболист был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть 24-летнего камерунца.

"За пределами стадиона был найден идентичный (брошенному в Эбоссе) предмет, это зазубренный кусок шифера", — цитирует Тахми АФП.

Кусок шифера был найден на стройке рядом со стадионом. Тахми сообщил, что большинство предметов, которые бросали болельщики, также, вероятно, были со стройплощадки.

Эбоссе выступал за "ЖС Кабилию" с 2013 года. В прошлом сезоне с 17 голами он стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира.