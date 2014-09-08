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    В Алжире от попадания куска шифера в голову скончался футболист

    (обновлено: )4501
    Кусок шифера, от которого погиб Альберт Эбоссе, был найден на стройке рядом со стадионом. Министр спорта Алжира сообщил, что большинство предметов, которые бросали болельщики, также, вероятно, были со стройплощадки.
    Футбольные болельщики. Архивное фото
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Камерунский нападающий алжирского клуба "ЖС Кабилия" Альберт Эбоссе скончался из-за попадания в голову куска шифера, брошенного с трибун, заявил министр спорта Алжира Мохамед Тахми.

    Инцидент произошел в августе в домашнем матче "ЖС Кабилии" с "УСМ Алжир". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1. Единственный гол хозяев забил Эбоссе. После окончания игры болельщики начали бросать с трибун различные предметы в футболистов, уходивших с поля. Один из предметов попал в голову Эбоссе. Футболист был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть 24-летнего камерунца.

    "За пределами стадиона был найден идентичный (брошенному в Эбоссе) предмет, это зазубренный кусок шифера", — цитирует Тахми АФП.

    Кусок шифера был найден на стройке рядом со стадионом. Тахми сообщил, что большинство предметов, которые бросали болельщики, также, вероятно, были со стройплощадки.

    Эбоссе выступал за "ЖС Кабилию" с 2013 года. В прошлом сезоне с 17 голами он стал лучшим бомбардиром чемпионата Алжира.

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