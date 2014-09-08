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    ХАМАС хочет создать нацкомитет для контролироля над перемирием с Израилем

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    Ранее глава ПНА Махмуд Аббас пригрозил разорвать соглашение о сотрудничестве с движением ХАМАС, если оно будет мешать нормальному функционированию правительства автономии в секторе Газа.
    Представители ХАМАС. Архивное фото
    flickr.com/proisraeli

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Лидер ХАМАС в секторе Газа и фактический глава местной исламистской администрации Исмаил Хания (Ismail Haneya) призвал создать национальный комитет для контроля за соблюдением перемирия между Палестиной и Израилем, передает агентство Синьхуа.

    Перемирие в Секторе Газа
    Youtube.com
    В секторе Газа празднуют перемирие с Израилем

    "Комитет должен включать в себя палестинские фракции, Палестинскую национальную администрацию (ПНА), Организацию освобождения Палестины и правительство национального согласия, чтобы следить за соблюдением перемирия (с Израилем), которое было достигнуто в августе в Каире", — заявил Хания на пресс-конференции в воскресенье.

    Ранее глава ПНА Махмуд Аббас пригрозил разорвать соглашение о сотрудничестве с движением ХАМАС, если оно будет мешать нормальному функционированию правительства автономии в секторе Газа.

    Во вторник, 26 августа, стало известно, что Израиль согласился на бессрочное прекращение огня в секторе Газа, где 50 дней шла операция "Нерушимая скала". За время операции с палестинской стороны погибло более 2,1 тысячи человек, с израильской — 68. По данным ряда местных СМИ, палестинцам уже на этом этапе обещано открытие пограничных переходов и расширение прибрежной акватории Средиземного моря, где разрешен лов рыбы. Все предыдущие перемирия были ограничены по времени и носили безусловный характер, не предполагавший до завершения мирных переговоров никаких взаимных уступок

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