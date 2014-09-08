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    Гоночное авто врезалось в зрителей в Португалии, погибли три человека

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    Инцидент произошел в воскресенье днем на гонках Rally Sprint Guimaraes недалеко от города Гимарайнш. Водитель автомобиля не справился с управление в крутом повороте на одном из участков трассы.
    Авторалли
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей на этапе ралли на севере Португалии, погибли три человека, включая двоих детей, передает агентство Франс Пресс.

    Инцидент произошел в воскресенье днем на гонках Rally Sprint Guimaraes недалеко от города Гимарайнш. Сообщается, что водитель автомобиля не справился с управление в крутом повороте на одном из участков трассы.

    Два мальчика, восьми и тринадцати лет, а также 48-летняя женщина погибли на месте. Еще пять человек получили ранения, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии. Сразу после инцидента гонки были отменены.

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