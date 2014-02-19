ОБСЕ предложила направить в Украину международного посредника

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер заявил, что организация подготовила возможный пакет мер по урегулированию ситуации в Украине.



Он включает назначение международного посредника, работа которого проводилась бы совместно с "уважаемым гражданином Украины", а также отправку в страну группы международных экспертов "для проверки фактов применения населения и нарушений прав человека". Как отмечается в заявлении организации, пакет возможных мер по урегулированию ситуации представит в администрацию президента Украины и МИД страны посол Швейцарии в Киеве.



Буркхальтер также призвал украинские власти, и "все заинтересованные стороны" сделать все возможное, чтобы разрядить обстановку в Украине. "Настало время для всех заинтересованных сторон сделать все, что в их силах, чтобы прекратить насилие и выработать политическое решение (конфликта)", - заявил он.



Масштабные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к Раде, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли 26 человек, из них 10 — сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.