Президент Чехии может аннулировать приглашение Януковича в Прагу

ВАРШАВА, 20 фев - РИА Новости, Леонид Свиридов. Президент Чехии Милош Земан аннулирует официальное приглашение главе Украины Виктору Януковичу посетить Прагу, если эскалация насилия в Украине будет продолжаться, сообщает Чешское информагентство ЧТК.



"Я буду, естественно, внимательно следить за развитием ситуации на Украине. И не исключаю, что если произойдет эскалация..., то вряд ли можно звать в гости человека, у которого на улицах столицы умирают люди", - сказал Земан, которого цитирует агентство.



Предполагалось, что президент Украины приедет с визитом в Прагу в апреле этого года и примет участие в саммите "Восточного партнерства".

Земан пригласил Януковича посетить Прагу осенью прошлого года в ходе визита в Украину.



Масштабные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к Раде, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.