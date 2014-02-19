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    Президент Чехии может аннулировать приглашение Януковича в Прагу

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Президент Чехии Милош Земан аннулирует официальное приглашение главе Украины Виктору Януковичу посетить Прагу, если эскалация насилия в Украине будет продолжаться.
    Чехия - Прага
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    ВАРШАВА, 20 фев - РИА Новости, Леонид Свиридов. Президент Чехии Милош Земан аннулирует официальное приглашение главе Украины Виктору Януковичу посетить Прагу, если эскалация насилия в Украине будет продолжаться, сообщает Чешское информагентство ЧТК.

    "Я буду, естественно, внимательно следить за развитием ситуации на Украине. И не исключаю, что если произойдет эскалация..., то вряд ли можно звать в гости человека, у которого на улицах столицы умирают люди", - сказал Земан, которого цитирует агентство.

    Предполагалось, что президент Украины приедет с визитом в Прагу в апреле этого года и примет участие в саммите "Восточного партнерства".
    Земан пригласил Януковича посетить Прагу осенью прошлого года в ходе визита в Украину.

    Масштабные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к Раде, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.

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