Генсек ООН призвал власти Украины не применять силу

ООН, 20 фев - РИА Новости, Иван Захарченко. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун вновь призвал к прекращению насилия в Украине и попросил украинские власти воздерживаться от чрезмерного применения силы против демонстрантов, говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя всемирной организации Мартина Несирки.



"Он настоятельно призывает немедленно положить конец насилию и вновь подчеркивает, что прибегать к нему какой-либо из сторон неприемлемо", - говорится в заявлении.



По словам Несирки, Пан Ги Мун "в равной степени призывает правительство воздержаться от применения чрезмерной силы, подчеркивая необходимость для властей соблюдать нормы международных прав человека".



Генеральный секретарь вновь призвал немедленно возобновить искренний и конструктивный диалог для урегулирования политического кризиса и проблем безопасности.



"Он призывает украинские власти действовать решительно для поиска мирного разрешения кризиса путем, отвечающим требованиям и чаяниям украинского народа", - сказал Несирки.