Баррозу: ЕК ждет от Януковича реакцию на угрозу санкций

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости, Наталья Добровольская. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэл Баррозу надеется, что украинский президент Виктор Янукович отреагирует на угрозу ответных мер со стороны Евросоюза в связи с ухудшением ситуации в Украине, заявил он журналистам в Париже.

"Я сказал ему (по телефону), что в Европе, которая остается открытой для развития отношений с Украиной, будут последствия для тех, кто применял насилие или чрезмерную силу. Я надеюсь, что президент Янукович может действительно ответить на этот мощный сигнал от ЕС", - сказал Баррозу.

По его словам, во время их телефонного разговора он "в жесткой форме призвал Януковича начать конструктивный и искренний диалог с оппозицией". "Мы осуждаем насилие, которое не является решением политической проблемы", - отметил председатель ЕК.

В четверг в Брюсселе состоится внеочередная встреча глав МИД стран ЕС, на которой будет обсуждаться ситуация в Украине. Как заявил председатель Европейского совета Херман ван Ромпей, министры обсудят предметные финансовые и визовые санкции против ответственных за применение чрезмерной силы в Украине.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и «коктейли Молотова». По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.