Обама предупредил Украину о "последствиях" насилия

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Барак Обама осудил насилие в Украине и предупредил Киев о возможных санкциях, если насилие продолжится.



"США осуждают насилие самым категорическим образом. Мы тесно работаем с европейскими партнерами и с украинским правительством и оппозицией, чтобы попытаться положить конец насилию", - заявил президент США, который находится в Мексике. Обаму цитирует его пресс-служба.



По его словам, "будут последствия, если кто-то перейдет черту". Он предостерег армию Украины от вмешательства "в вопросы, которые должны быть решены гражданскими лицами".



"Мы считаем, что правительство Украины в первую очередь отвечает за то, чтобы относиться к мирным демонстрантам подобающим образом. Мы ожидаем, что украинское правительство продемонстрирует выдержку, не прибегнет к насилию в отношении мирных протестующих. Мы также надеемся, что мирные протестующие продолжат вести себя мирно. Мы будем отслеживать ситуацию очень внимательно", - добавил Обама.



Он подчеркнул, что поддерживает интеграцию Украины с Европой. "Но независимо от того, как украинский народ определит собственное будущее, важно, чтобы народ сам принял эти решение. США будут продолжать добиваться этого", - заключил Обама.



Масштабные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к Раде, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.