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    Керри подтвердил, что США обсуждают санкции против Украины

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Керри добавил, что он надеется на диалог Януковича с оппозицией. "С помощью диалога можно избежать насилия и исполнить надежды украинского народа", - заявил госсекретарь США Джон Керри.
    Госсекретарь США Джон Керри
    RIA News Эдуард Песов | Перейти в фотобанк

    ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Госсекретарь США Джон Керри подтвердил в среду, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Украины в связи с беспорядками.

    "У президента Януковича есть выбор между... компромиссом и диалогом или насилием и беспорядком. Мы думаем, что выбор ясен, и мы рассматриваем возможность санкций и других шагов совместно с нашими друзьями в Европе и в других местах, чтобы попытаться создать условия для компромисса", - сказал Керри после встречи с министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом в Париже.

    Керри добавил, что он надеется на диалог Януковича с оппозицией. "С помощью диалога можно избежать насилия и исполнить надежды украинского народа", - заявил госсекретарь.

    Ранее в среду сообщалось, что власти США рассматривают вопрос введения санкций в отношении возможных ответственных за беспорядки на Украине и ведут соответствующие консультации с руководством Евросоюза. Главы МИД стран ЕС также заявили, что обсудят в четверг финансовые санкции и визовые ограничения против возможных ответственных за насилие на Украине.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.

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