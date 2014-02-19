Чижов: западные СМИ склонны к одностороннему освещению событий в Киеве

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Даже серьезные и респектабельные западные СМИ "испытывают непреодолимую тягу к одностороннему освещению событий в Украине, что достойно сожаления", заявил в среду постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"То, как освещаются события в Украине различными СМИ, в том числе телеканалами, иногда создает впечатление, что действие происходит в двух разных странах. Хотелось бы надеяться, что у Евросоюза и его стран-членов есть и иные источники информации", - сказал Чижов.

Российский постпред отметил, что из нынешних "28 европейских комиссаров 8 достаточно хорошо владеют русским языком". "Думаю, что у них проблем с объективной информацией нет, так же как нет этой проблемы и у представительства ЕС в Киеве", - заключил он.