Посол США: вывести Украину из кризиса могут только диалог и компромисс

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Елена Дудко. США надеются на политический диалог между властью и оппозицией для поиска вывода Украины из кризиса, но не исключают санкций в случае применения насилия, заявил в среду американский посол в Киеве Джеффри Пайетт.



"Мы очень надеемся на разумный подход президента Виктора Януковича и его умение организовать обстановку для возобновления диалога. Потому что этот политический кризис можно решить только путем политического диалога и компромисса", - сказал Пайетт.



Он напомнил, что США уже аннулировали визы некоторым высокопоставленным украинским чиновникам, которых Вашингтон считает непосредственно ответственными за применение силы на "евромайдане".



"Все инструменты нашей политики уже выложены на стол, и я ожидаю, что скоро из Вашингтона будут новые заявления. Мы очень четко дали понять свою позицию по осуждению насилия на Майдане и высказались в защиту мирного протеста. В этот кризисный момент мы надеемся на лидерскую роль Виктора Януковича", - сказал американский дипломат.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.