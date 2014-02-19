Меркель подняла вопрос о переходном правительстве в Украине

БЕРЛИН, 19 фев - РИА Новости, Семен Нехорошкин. Канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала вопрос о формировании переходного правительства одним из аспектов политического диалога в Украине, где накануне возобновились уличные беспорядки.

"Мы призываем к тому - и сами будем делать для этого все, что в наших силах, - чтобы вновь запустить политический диалог. Потому что только политический диалог может принести реальный прогресс. В том, что касается политического диалога, речь идет о вопросе переходного правительства, речь идет о свободных выборах", - сказала Меркель на пресс-конференции в среду по итогам переговоров с президентом Франции, которую транслировали немецкие телеканалы.

Ранее о необходимости формирования в Украине переходного правительства заявил глава Европарламента Мартин Шульц.

Меркель отметила, что ответственность за пресечение насилия лежит на правительстве, и выразила надежду, что остановить кровопролитие в скором времени удастся. "Когда министры иностранных дел (ЕС) завтра встретятся в Брюсселе, нужно будет обсудить, какие санкции при необходимости нужно ввести, чтобы показать, что мы серьезно относимся к необходимости возобновления политического процесса и не можем просто мириться с происходящим", - подчеркнула она.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По данным СМИ, в столкновениях погибли 26 человек, 263 человек госпитализированы.