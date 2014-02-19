Глава МИД Италии глубоко озабочена в связи с насилием в Украине

РИМ, 19 фев - РИА Новости, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Эмма Бонино выразила глубокую озабоченность в связи с последним развитием событий в Украине и не исключила применения "чрезвычайных ограничительных мер" со стороны ЕС в случае продолжения насилия.

"Острота столкновений, происходящих в Киеве, ставит украинский народ перед лицом драматической ситуации, неприемлемого насилия, которое мы, европейцы, осуждаем с исключительной твердостью", - говорится в заявлении главы МИД Италии, которое распространено в среду в Риме.

С особой обеспокоенностью Бонино отметила реальную опасность возникновения гражданской войны у дверей Евросоюза. Одновременно она заявила, что вместе с европейскими коллегами вновь самым решительным образом призывает украинские власти прекратить "насильственную, бездумную и непропорциональную реакцию на народные протесты". По ее словам, все должно происходить мирным путем, в рамках закона.

Отметив, что в последние часы возможности для переговоров между властями и оппозицией Украины еще более сократились, Бонино, тем не менее, подчеркнула, что "никакой подлинной альтернативы возобновлению диалога не существует". Она указала, что ЕС намерен максимально содействовать такому диалогу. "В случае продолжения насилия мы не исключаем применения чрезвычайных ограничительных мер", - заявила в заключение Бонино.