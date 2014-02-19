Франция и Германия осуждают насилие в Украине

ПАРИЖ, 19 фев - РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель осуждают "отвратительные и неприемлемые" акты насилия в Украине, заявил Олланд в ходе совместной пресс-конференции в Париже.



"То, что происходит в Украине - чудовищно, неприемлемо и непереносимо. Мы - я и канцлер, и наши правительства, осуждаем подобные акты насилия, жестокости и репрессий. Те, кто их совершает должны знать, что будут наказаны", - заявил Олланд.



Ранее министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что намерен обсудить ситуацию в Киеве со своим коллегой из Германии в ходе франко-германского совета министров, который пройдет в среду в Париже. Фабиус назвал "вероятной" возможность введения европейскими странами санкций различного рода, в том числе индивидуальных, в отношении Украины для урегулирования ситуации в стране.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.