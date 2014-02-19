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    МИД Греции призывает остановить насилие в Украине

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Председательствующая в Евросоюзе Греция призывает остановить насилие в Украине и начать переговоры по поиску компромисса.
    Здание греческого парламента
    RIA News Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

    АФИНЫ, 19 фев - РИА Новости, Геннадий Мельник. Председательствующая в Евросоюзе Греция призывает остановить насилие в Украине и начать переговоры по поиску компромисса.

    "Международное сообщество потрясено неконтролируемой эскалацией насилия в самом центре Киева в последние часы. Мы выражаем нашу глубокую озабоченность и заявляем самым решительным образом, что насилие не является решением и лишь еще больше заводит ситуацию в тупик", - говорится в заявлении вице-премьера, главы МИД Греции Эвангелоса Венизелоса.

    "Мы призываем все стороны проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и вернуться за стол переговоров. В эти критические часы украинский народ должен подумать над тем, что единственным решением является достижение компромиссного решения, и что объединяющего народ намного больше, чем того, что его разъединяет", - говорится в поступившем в РИА Новости заявлении главы греческого МИД.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек.

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