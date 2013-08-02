Почти 100 человек погибли в перестрелке в Афганистане

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Не менее 98 человек, в том числе 22 полицейских, погибли в пятницу в ходе столкновений между силами безопасности и боевиками на востоке Афганистана, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

Несколько сотен боевиков в пятницу напали из засады на конвой сил безопасности в провинции Нангархар, расположенной на востоке страны. Полицейские и военные возвращались с операции против талибов, угрожавших расправиться с местным политиком. В ходе перестрелки, продолжавшейся более пяти часов, стражи порядка убили 60 боевиков. При этом потери сил безопасности составили 22 человека.

Еще 16 талибов были убиты в ходе операции по спасению политика, предшествовавшей нападению талибов.