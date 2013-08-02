БТА Банк разыскал Аблязова с помощью частных сыщиков

ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. БТА Банк разыскал экс-главу совета директоров Мухтара Аблязова, обвиняемого в причастности к хищению 6 миллиардов долларов, с помощью частных детективов, следивших за подругой беглого банкира Еленой Тищенко, сообщил РИА Новости источник, знакомый с обстоятельствами дела.

Гражданин Казахстана Аблязов был задержан 31 июля на юге Франции близ города Канны. Суд Экс-ан-Прованса сейчас решает вопрос о его экстрадиции. Выдачи беглого банкира добиваются Казахстан, Россия и Украина. При этом соглашения об экстрадиции между Казахстаном и Францией нет, экстрадиция в Россию возможна, однако здесь существуют некоторые ограничения, в связи с чем в первую очередь рассматривается возможность выдачи Аблязова в Украину.

Елена - бывшая супруга делового партнера обвиняемого - украинского бизнесмена Сергея Тищенко.

"Нанятые банком детективы заподозрили Елену Тищенко в том, что она поддерживает связь с Аблязовым, и начали следить за ней после того, как она приехала в Лондон на судебные слушания по одному из связанных с Аблязовым дел. После слушаний она вернулась во Францию и направилась на юг страны, на одну из вилл, где детективы впоследствии увидели человека, который был опознан как Аблязов", - рассказал источник.

По его словам, сразу после этого БТА Банк передал всю собранную информацию французским властям и беглый банкир был задержан по ордеру Интерпола, выданному на основании запроса Украины.

Всего через несколько дней с момента начала слежки за Тищенко Аблязов был задержан на одной из вилл в десяти километрах к северу от Канн. Экс-банкир снимал виллу Zenith с шестью спальнями, огромным парком и великолепным видом на окрестные холмы. При этом сама знакомая банкира, которую СМИ называют подругой и юристом Аблязова, не является фигурантом дела - она постоянно проживает во Франции, имеет недвижимость и растит детей.