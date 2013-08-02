Принц Уильям и его супруга официально зарегистрировали рождение сына

ЛОНДОН, 2 авг - РИА Новости, Денис Ворошилов. Принц Уильям и его супруга Кейт официально зарегистрировали родившегося 22 июля сына, принца Джорджа Кембриджского.

Фотоснимки сертификата, выданного властями округа Вестминстер, опубликовал в пятницу британский телеканал iTV. Документ датирован 2 августа, имя младенца указано полностью - Его Королевское высочество принц Джордж Александр Луи Кембриджский.

Принц, занимающий сейчас третье место в очереди на британский престол, будет известен в России как король Георг VII (в то время как принц Чарльз, первый по очередности, станет Карлом III, если займет престол, а принц Уильям - Вильгельмом V).

Выбор имени можно считать проявление уважения к нынешней королеве Елизаветы II. Георг VI был ее отцом, а Александра - ее второе имя. Имя Александр также является любимым именем герцогини Кембриджской Кейт. Луи - четвертое имя отца младенца, принца Уильяма.