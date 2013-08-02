Сноуден может создать РФ сложности в администрации США - эксперт

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости, Алексей Богдановский. Предоставление временного убежища Эдварду Сноудену может привести к недружественным шагам конгресса и падению внимания к России со стороны администрации США, сказал РИА Новости Пол Сондерс, исполнительный директор Центра национальных интересов в Вашингтоне.

Россия предоставила в четверг автору утечек об американских спецслужбах убежище сроком на год. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве не считают, что дело Сноудена должно повлиять на двусторонние отношения с США. Однако представитель Белого дома Джей Карни заявил, что в США "глубоко разочарованы" действиями России и размышляют о целесообразности проведения саммита с Россией в сентябре этого года.

"Немедленные последствия в Вашингтоне будут таковы, что еще более усилятся призывы к президенту Обаме либо не ехать на саммит G20, либо поехать на саммит G20, но не встречаться отдельно с президентом Путиным. В более длительной перспективе, к сожалению, это дело будет иметь очень важное влияние на перспективы России в конгрессе США", - сказал Сондерс.

По его словам, подобная позиция конгресса может осложнить для администрации президента Обамы ведение дел с Россией во многих областях. "Если говорить о любом соглашении между США и Россией, которое потребует одобрения сената, например, о международном договоре, политически это будет очень большим вызовом до тех пор, пока люди забудут об этом. А в данный момент сложно знать, сколько времени понадобится, чтобы это забыть. Я думаю, что люди это будут помнить довольно долго, потому что Сноуден так долго просидел в аэропорту, и было такое широкое освещение в СМИ", - сказал Сондерс.

Кроме того, конгресс может принять резолюцию, которая будет выражать негативный настрой в отношении России, считает эксперт. "Но это может принять форму законодательного акта или более сильного давления с тем, чтобы внести дополнительные имена в список Магнитского, или что-то в этом роде. Я думаю, что это будет в будущем реальной опасностью", - уточнил исполнительный директор Центра национальных интересов.

Что касается администрации Обамы, то здесь советники президента могут решить, что за оставшиеся три с половиной года его президентства будет трудно достичь существенного прогресса в отношениях с Россией, так что эти отношения уже не будут иметь приоритетный характер, предположил Сондерс. "Они могут решить сосредоточиться на других вопросах, такие как отношения с Китаем или мир на Ближнем Востоке, или еще что-либо другое. И из-за этого может быть сложнее добиться прогресса в отношениях и даже поддержать тот прогресс, который был сделан до настоящего времени", - заключил Сондерс.