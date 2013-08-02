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    Во Франции при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

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    Трагедия произошла в четверг вечером в аэропорту города Анже в департаменте Мен и Луара. В самолете находился только пилот, которому было 19 лет. Причина крушения к настоящему времени неизвестна.

    ПАРИЖ, 2 авг - РИА Новости, Виктория Иванова. Пилот погиб при крушении легкомоторного самолета на западе Франции, сообщают в пятницу местные СМИ.

    Трагедия произошла в четверг вечером в аэропорту города Анже в департаменте Мен и Луара. В самолете находился только пилот, которому было 19 лет. Причина крушения к настоящему времени неизвестна, обломки самолета отправлены на экспертизу.

    На прошлой неделе легкомоторный самолет разбился в департаменте Вандея, зацепившись за линии электропередач, пилот также погиб.

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