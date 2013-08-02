В Индии за полгода в результате атак боевиков убиты более 200 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг - РИА Новости, Александр Невара. Боевики-маоисты, ведущие борьбу против властей Индии в ряде штатов, за первое полугодие 2013 года совершили 591 вылазку, в ходе которых были убиты 202 человека, правительство усиливает меры по борьбе с маоистской угрозой, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Сушилкумар Шинде.

Маоисты заявляют своей целью "освобождение деревенской бедноты от гнета капиталистов". Они укрываются в джунглях, откуда совершают вылазки в деревни, нападают на чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Особенно активны маоисты в штатах Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд, Орисса. В некоторых районах идет настоящая партизанская война.

"На данный момент 95 батальонов военизированной полиции и девять специальных батальонов "Кобра" размещены в районах действий маоистов. Создаются укрепленные полицейские участки - предусмотрено создание 400 таких опорных пунктов в девяти штатах, где активны левые экстремисты", - заявил Шинде.

По словам министра, одной из самых серьезных атак экстремистов стала вылазка в штате Чхаттисгарх 25 мая, в результате которой были убиты 27 человек и 37 ранены. Жертвами атаки тогда стали многие деятели правящего Индийского национального конгресса.

В последнее время отмечается рост боевых возможностей маоистов. В январе этого года в штате Чхаттисгарх им удалось серьезно повредить огнем с земли вертолет ВВС Индии и ранить пилота.