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    В Индии за полгода в результате атак боевиков убиты более 200 человек

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    Боевики-маоисты, ведущие борьбу против властей Индии в ряде штатов, за первое полугодие 2013 года совершили 591 вылазку, в ходе которых были убиты 202 человека, правительство усиливает меры по борьбе с угрозой.

    НЬЮ-ДЕЛИ, 2 авг - РИА Новости, Александр Невара. Боевики-маоисты, ведущие борьбу против властей Индии в ряде штатов, за первое полугодие 2013 года совершили 591 вылазку, в ходе которых были убиты 202 человека, правительство усиливает меры по борьбе с маоистской угрозой, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел Сушилкумар Шинде.

    Маоисты заявляют своей целью "освобождение деревенской бедноты от гнета капиталистов". Они укрываются в джунглях, откуда совершают вылазки в деревни, нападают на чиновников и сотрудников правоохранительных органов. Особенно активны маоисты в штатах Бихар, Чхаттисгарх, Джаркханд, Орисса. В некоторых районах идет настоящая партизанская война.

    "На данный момент 95 батальонов военизированной полиции и девять специальных батальонов "Кобра" размещены в районах действий маоистов. Создаются укрепленные полицейские участки - предусмотрено создание 400 таких опорных пунктов в девяти штатах, где активны левые экстремисты", - заявил Шинде.

    По словам министра, одной из самых серьезных атак экстремистов стала вылазка в штате Чхаттисгарх 25 мая, в результате которой были убиты 27 человек и 37 ранены. Жертвами атаки тогда стали многие деятели правящего Индийского национального конгресса.

    В последнее время отмечается рост боевых возможностей маоистов. В январе этого года в штате Чхаттисгарх им удалось серьезно повредить огнем с земли вертолет ВВС Индии и ранить пилота.

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