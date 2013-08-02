Эстонский спутник пережил сближение с обломком спутника РФ

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Первый эстонский спутник ESTCube-1 благополучно пережил опасное сближение с одним из обломков российского военного спутника "Космос-2251", говорится в сообщении на официальной странице проекта в Facebook.

"Мы получили сигнал от ESTCube! Спутник в хорошем состоянии, батареи полностью заряжены", - сообщают участники проекта.

Ранее создатели аппарата - сотрудники университета Тарту - получили от американских специалистов данные, что в пятницу, 2 августа, в 04.00 по Гринвичу (7.00 по Киеву) один из обломков "Космоса" пролетит в 200 метрах от ESTCube-1. Это расстояние находится в пределах погрешности измерений, и столкновение было вероятно.