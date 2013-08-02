Мадуро опроверг слухи о своем рождении за пределами Венесуэлы

МЕХИКО, 2 авг - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Президент Венесуэлы Николас Мадуро опроверг появившуюся информацию о том, что он был рожден за пределами страны, а значит, по закону, не имеет права занимать пост главы государства.

"Я родился в Каракасе, в этой колыбели освободителей, и очень этим горжусь. Мне доставляет огромную гордость то, что я происхожу с родины освободителей, а учителем и отцом моим был Уго Чавес", - приводят местные СМИ слова Мадуро.

Информация о якобы колумбийском происхождении Мадуро была распространена ранее экс-послом Панамы при Организации американских государств Гильермо Кочесом, который продемонстрировал журналистам метрическую запись о его рождении в колумбийском городе Кукута в ноябре 1961 года.

Органы гражданской регистрации Колумбии опровергли это сообщение.

По словам Мадуро, данные слухи распространяются оппозицией, чтобы придать вид законности акциям по дестабилизации ситуации в стране. "Они придумывают, что я не венесуэлец, чтобы оправдаться, потому что знают, что не могут и не смогут нас победить", - отметил президент.