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    Пять человек стали жертвами оползней и наводнений в Панаме

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    По данным службы гражданской обороны, четыре человека погибли в результате оползня в провинции Колон. Сошедшая со склона вместе с водой земля засыпала дом, в котором находились люди.

    МЕХИКО, 2 авг - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Оползни и наводнения, вызванные проливными дождями, привели в Панаме к гибели как минимум пяти человек, сообщают латиноамериканские СМИ.

    По данным службы гражданской обороны, четыре человека погибли в результате оползня в провинции Колон. Сошедшая со склона вместе с водой земля засыпала дом, в котором находились люди. Спасатели и соседи пытались помочь им выбраться наружу, но безрезультатно.

    Еще одной жертвой стал трехлетний мальчик, унесенный потоком воды в провинции Чирики.

    Водные потоки также повалили деревья и нарушили электроснабжение.

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