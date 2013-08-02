Пять человек стали жертвами оползней и наводнений в Панаме

МЕХИКО, 2 авг - РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Оползни и наводнения, вызванные проливными дождями, привели в Панаме к гибели как минимум пяти человек, сообщают латиноамериканские СМИ.

По данным службы гражданской обороны, четыре человека погибли в результате оползня в провинции Колон. Сошедшая со склона вместе с водой земля засыпала дом, в котором находились люди. Спасатели и соседи пытались помочь им выбраться наружу, но безрезультатно.

Еще одной жертвой стал трехлетний мальчик, унесенный потоком воды в провинции Чирики.

Водные потоки также повалили деревья и нарушили электроснабжение.