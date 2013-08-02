Сенат США утвердил своего постпреда при ООН

ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости, Петр Мартынычев. Сенат США утвердил кандидатуру Саманты Пауэр на должность постоянного представителя страны при Организации объединенных наций (ООН).

В поддержку ее кандидатуры высказались 87 сенаторов, против - 10.

Пауэр ранее занимала пост помощника президента - директора по международным делам и правам человека Совета национальной безопасности.

Ее кандидатуру выдвинул глава государства Барак Обама, когда было объявлено, что предыдущий постпред в ООН Сьюзан Райс сменит Томаса Донилона на посту советника президента по национальной безопасности.