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    Сенат США утвердил своего постпреда при ООН

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    Сенат США утвердил кандидатуру Саманты Пауэр на должность постоянного представителя страны при Организации объединенных наций (ООН). В поддержку ее кандидатуры высказались 87 сенаторов, против - 10.
    Здание ООН в Нью-Йорке
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости, Петр Мартынычев. Сенат США утвердил кандидатуру Саманты Пауэр на должность постоянного представителя страны при Организации объединенных наций (ООН).

    В поддержку ее кандидатуры высказались 87 сенаторов, против - 10.

    Пауэр ранее занимала пост помощника президента - директора по международным делам и правам человека Совета национальной безопасности.

    Ее кандидатуру выдвинул глава государства Барак Обама, когда было объявлено, что предыдущий постпред в ООН Сьюзан Райс сменит Томаса Донилона на посту советника президента по национальной безопасности.

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