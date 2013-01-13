100 тыс демонстрантов протестуют в Париже против однополых браков

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 100 тысяч человек в воскресенье вышли на улицы Парижа в знак протеста против планов правительства разрешить однополые браки, передает телерадиовещательная корпорация Би-би-си.



Хотя во Франции разрешены гражданские союзы однополых пар, президент Франсуа Олланд сделал предложение к июню легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей.



Организаторы акции заявили, что для участия в воскресной демонстрации в столицу съехались десятки тысяч людей со всей страны. Демонстранты организовали три колонны протестующих, которые направились через центр к Эйфелевой башне. Люди держат знамена с изображением традиционной семьи, где родители держат за руки своих детей. Накануне СМИ сообщали, что в

Париже соберутся до полумиллиона человек, однако один из правительственных чиновников сказал, что реальная цифра демонстрантов существенно ниже предполагаемой. Официальные данные полиции пока не сообщались.



Акцию протеста поддержали католическая церковь и ряд политических партий. В частности, лидер парламентской группы UMP Жан-Франсуа Копе заявил, что такая массовая акция протеста будет своеобразным тестом для президента, так как ясно, что "миллионы французов, вероятно, выражают озабоченность по поводу этой реформы". Вместе с тем, далеко не все выступают против реформы, так известный французский журнал Le Nouvel Observateur опубликовал опрос, согласно которому 56% респондентов поддерживают однополые браки, 50% опрошенных высказались против усыновления детей семьями гомосексуалистов.