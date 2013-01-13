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    Активистки Femen разделись во время воскресной мессы Папы Римского

    (обновлено: )11
    Четыре активистки украинского движения Femen разделись, оставшись топлес, во время воскресной мессы Папы Римского Бенедикта XVI на площади Святого Петра в Ватикане.
    Папа Римский Бенедикт XVI
    RIA News Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

    РИМ, 13 янв - РИА Новости, Наталия Шмакова. Четыре активистки украинского движения Femen разделись, оставшись топлес, во время воскресной мессы Папы Римского Бенедикта XVI на площади Святого Петра в Ватикане, передает агентство Agi.

    Таким образом, как отмечает агентство, девушки вступились за права секс-меньшинств. На их телах был написан слоган "In Gay We Trust" ("Мы верим в геев"). Свою акцию они провели рядом с рождественской елью, установленной перед главным собором Римско-католической церкви.

    После того, как активистки остались топлес, они были ненадолго задержаны карабинерами.

    Активистки Femen проводят акции не только на Украине, но и по всему миру. Их отличительной особенностью является то, что они всегда, в любую погоду и при любых обстоятельствах, появляются топлес. В частности, 21 декабря минувшего года они были арестованы в Брюсселе за проведение несанкционированной акции.

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