Кэмерон назначит референдум по членству Британии в ЕС на 2018 год

ЛОНДОН, - РИА Новости, Елена Пахомова. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступит 22 января в Гааге с важной речью о своем видении будущего Европы и объявит о проведении в Британии в 2018 году референдума по вопросу членства его страны в Евросоюзе, сообщают в воскресенье британские газеты со ссылкой на источники из окружения премьера.



В последнее время Кэмерон усилил критику политики и нынешнего состояния Евросоюза, добиваясь возвращения Британии тех полномочий, которые были ранее переданы Брюсселю. Лондон также блокировал проект многолетнего бюджета союза, считая, что он не выгоден Великобритании.



Несколько недель назад Кэмерон заявил, что готов будет провести референдум, на котором британцы должны решить, останется ли страна в составе Евросоюза. По данным источников, британский премьер пообещает провести голосование в следующий созыв парламента, если консерваторы вернутся к власти после выборов 2015 года.



Эта позиция уже вызвала раскол в рядах "тори", и заставила многих мировых политиков предупредить Британию о последствиях. В частности, США дали понять, что они решительно против выхода Великобритании из союза, руководство Еврокомиссии выразило озабоченность, многие британские политические деятели назвали "неоправданно рискованной игрой" попытки Кэмерона добиться больших полномочий для Лондона, грозя Евросоюзу референдумом.