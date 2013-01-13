Берлускони официально стал лидером правоцентристской коалиции Италии

РИМ, 13 янв - РИА Новости, Наталия Шмакова. Экс-премьер Италии, лидер партии "Народ Свободы" (НС) Сильвио Берлускони официально объявлен лидером правоцентристской коалиции. Это подтвердил глава избирательного штаба НС, который в воскресенье подал в МВД страны, выполняющее функции избиркома, партийный символ, под которым на предстоящих 24-25 февраля парламентских выборах объединятся семь политических партий.



Берлускони сначала выдвинул свою кандидатуру на пост главы правительства, но затем поменял свое решение, объявив, что в случае победы не намерен вновь возглавлять кабинет, а займет в нем лишь пост министра экономики. При этом 76-летний политик отметил, что премьер-министром будет его более молодой однопартиец Анджелино Альфано.



Главными политическими соперниками партии Берлускони и его союзников станут левоцентристские силы, которые возглавил лидер Демократической партии Италии Пьер Луиджи Берсани, и центристы, коалицию которых возглавил Марио Монти, руководивший итальянским правительством в течение года и подавший в отставку 21 декабря.