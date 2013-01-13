Десятки тысяч человек вышли на антиправительственный протест в Тайбэе

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Десятки тысяч человек в воскресенье вышли на улицы Тайбэя в знак протеста против политики главы администрации Тайваня Ма Инцзю, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.



Протестующие, в частности, требуют отставки премьер-министра Чэнь Чуна, за его неудовлетворительные, по их мнению, меры по развитию экономики острова Китайской Республики - рост экономики составил менее 2% за 2012 год.



"Экономическая ситуация очень плохая. Выпускникам учебных заведений тяжело найти работу", - цитирует Ассошиэйтед Пресс слова демонстранта Аэнди Чена, который вернулся на Тайвань после нескольких лет учебы за границей.



Организаторы митинга из Демократической прогрессивной партии (DPP) заявили, что на акцию собрались порядка 150 тысяч человек. По оценкам корреспондента Ассошиэйтед Пресс, в шествие принимают участие более 50 тысяч человек. Воскресная демонстрация является самой многочисленной антиправительственной акцией на Тайване за время второго четырехлетнего срока Ма Инцзю на посту главы администрации - он был переизбран в 2012 году.