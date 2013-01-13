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    Выехавшая в Брюссель пожилая бельгийка промахнулась на 1,5 тыс км

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    Пожилая жительница бельгийского франкоязычного городка Эркелин, расположенного примерно в 80 километрах от Брюсселя, выехала в столицу, а оказалась в хорватском Загребе, проехав 1450 километров.

    БРЮССЕЛЬ , 13 янв - РИА Новости, Александр Шишло. Пожилая жительница бельгийского франкоязычного городка Эркелин, расположенного примерно в 80 километрах от Брюсселя, выехала в столицу, а оказалась в хорватском Загребе, проехав 1450 километров, сообщили в воскресенье местные СМИ.

    По информации СМИ, женщина страдает потерей ориентации.

    "Лишь, когда я оказалась в Загребе, я поняла, что надо поворачивать обратно", - призналась 67-летняя женщина журналистам. Сабина, чья фамилия не разглашается, выехала в Брюссель, чтобы встретить знакомую на центральном вокзале бельгийской столицы. Однако дороги женщина, как оказалась, не знала и, несмотря на наличие в автомобиле навигатора, по рассеянности проехала Брюссель, оказавшись на автотрассе, ведущей в Германию.

    "Я видела указатели "Кельн", "Ахен", "Франкфурт", но продолжала ехать", - рассказывает Сабина. На территории Германии она стала виновницей небольшого ДТП, которое обошлось ей в 300 евро.

    Исчезновение женщины обнаружил ее сын, который пытался связаться с матерью по телефону, но безуспешно. Полиция, куда он обратился, установила местонахождение матери, отследив банковские операции.

    Поняв, куда она заехала, женщина вернулась домой.

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