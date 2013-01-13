Семь мужчин изнасиловали замужнюю женщину в индийском штате Пенджаб

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 янв - РИА Новости. Замужняя женщина была изнасилована в северо-западном индийском штате Пенджаб семью мужчинами при обстоятельствах, схожих с получившим общенациональный резонанс групповым изнасилованием студентки в столичном автобусе, передает в воскресенье информагентство PTI.



Женщина (29 лет) возвращалась на автобусе в свою деревню Гукла, однако водитель и кондуктор отказались высадить ее там, где она просила, и отвезли ее в один из домов. Там они вместе с пятью своими приятелями изнасиловали женщину. После этого ее выбросили из автобуса около ее деревни.



Полиция уже арестовала пять из семи подозреваемых. Стражи порядка ищут двоих оставшихся на свободе. Женщина направлена в больницу, о ее состоянии не сообщается.



Тема изнасилования в последние недели приобрела крайне острое звучание в Индии после жестокого группового изнасилования в делийском автобусе 23-летней студентки. Студентка Джоти Сингх была изнасилована и избита шестью пьяными мужчинами 16 декабря в автобусе в Нью-Дели. Девушка перенесла три операции, однако скончалась от полученных травм в ночь на 29 декабря. Это преступление получило широкий резонанс - во многих городах Индии прошли массовые акции протеста, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Люди требовали не только казнить насильников, но и принять меры по борьбе с насилием в отношении женщин.