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    Полиция снесла палаточный городок палестинцев под Иерусалимом

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    Более 500 израильских полицейских были задействованы в воскресенье в выдворении более сотни палестинцев, которые построили палаточный городок на Западном берегу реки Иордан в знак протеста против планируемой здесь поселенческой стройки.
    Израильская армия
    Пресс-служба Армии обороны Израиля | Перейти в фотобанк

    ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 13 янв - РИА Новости. Более 500 израильских полицейских были задействованы в воскресенье в выдворении более сотни палестинцев, которые построили палаточный городок на Западном берегу реки Иордан в знак протеста против планируемой здесь поселенческой стройки, сообщил РИА Новости официальный представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.

    Полиция за час выполнила приказ премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который накануне распорядился "разогнать скопление палестинцев" в зоне Е-1 - на холме между Иерусалимом и еврейским поселением Маале-Адумим. Этот район оккупированного Западного берега Израиль планирует застроить жильем для поселенцев, против чего выступает и международное сообщество, в том числе США, и палестинцы, угрожающие обратиться в Международный уголовный суд. Израильский проект, как утверждают его многочисленные критики, отрежет арабские районы Иерусалима от Западного берега и лишит палестинские земли "территориальной непрерывности".

    "Получив санкцию суда, более 500 сотрудников полиции аккуратно и без применения силовых средств эвакуировали с холма около 120 палестинцев. После выдворения они были отпущены. В ходе операции никто не пострадал", - сказал представитель полиции.

    В зону Е-1 палестинцы проникли в пятницу. Они поставили там палатки и объявили об основании поселка "Ворота Солнца", впервые использовав ту же тактику "создания фактов на местах", что и еврейские поселенцы при расширении своего присутствия на Западном берегу. Правящее палестинское движение ФАТХ назвало снос палаточного городка "отвратительным преступлением" и пообещало новые подобные акции в борьбе против оккупации.

    "Снос оккупантами "Ворот Солнца" не станет концом битвы за права палестинцев на все принадлежащие нам территории", - говорится в заявлении от имени представителя ФАТХ Ахмеда Ассафа.

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