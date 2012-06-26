Изуродованному талибами древнему Будде в Пакистане восстановят лицо

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 июн - РИА Новости, Евгений Пахомов. Археологи и реставраторы в Пакистане начали операцию по восстановлению лица знаменитой фигуре Джаханабадского Будды, которое было изуродовано талибами пять лет назад, сообщает во вторник телеканал DawnNews.

По информации СМИ, группа итальянских специалистов во главе с археологом Лукой Оливьери (Luca Olivieri) приступили к реставрации этого памятника 7 века нашей эры, расположенного близ города Мингора в области Сват провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.

Джаханабадский Будда - один из самых известных памятников буддийской эпохи в Пакистане. Эта 7-метровая фигура была высечена в скале. В 2007 году боевики сначала попытались подорвать скалу, в которой изваяна фигура, а когда Будда устоял, взрывом разрушили его лицо со знаменитой полуулыбкой, благодаря которой это изображение даже сравнивали с Джокондой.

Исламисты, очевидно, пытались повторить "подвиг" талибов в соседнем Афганистане, где в 2001 году правительство "Талибан" уничтожило две гигантские статуи Будды в провинции Бамиан.

Талибы долгое время фактически контролировали область Сват. Но в 2009 году пакистанская армия провела здесь масштабную операцию против талибов, после которой боевики ушли в горы. Теперь специалисты надеются в безопасности восстановить изуродованную фигуру Будды.

Будда близ Мингоры, как и уничтоженные талибами Будды в афганском Бамиане, относится к Гандхарской культуре, существовавшей здесь в древности. Это уникальная культура, впитавшая в себя не только традиции буддийского Востока, но и эллинизма, черты которого пришли в местное искусство вместе с Александром Македонским, пытавшимся завоевать Индию. Гандхарская культура оставила нам изображения Будд, в античных хитонах, буддийские ступы, украшенные античными Атлантами, держащими небесный свод и т.п.

Джаханабадский Будда - одно из самых известных изображений Будды гандхарского периода, которое вплоть до самого недавнего времени сохранялось практически в неприкосновенности.