Минобороны и МВД Сирии включены в черный список ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости, Александр Шишло. Минобороны, МВД и Бюро национальной безопасности Сирии внесены Евросоюзом в черный список сирийских физических и юридических лиц, которым запрещен въезд в страны ЕС и чьи активы в Европе замораживаются, говорится в постановлении Совета ЕС по иностранным делам, опубликованном во вторник в Официальном вестнике ЕС.

В санкционный список попали также сирийский Международный исламский банк, сирийская Национальная нефтяная транспортная компания, сирийская Генеральная организация по телевидению и радиовещанию и советник президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейну Шаабан (Bouthaina Shaaban).

Уже 16-й по счету, пакет санкций в отношении Сирии одобрили главы МИД 27 стран Евросоюза на встрече в понедельник в Люксембурге. Теперь черный список ЕС насчитывает в общей сложности 49 сирийских компаний и 129 сирийцев.

Семнадцатого июня вступило в силу решение Совета ЕС по иностранным делам о введении эмбарго на ввоз в Сирию предметов роскоши и отдельных товаров двойного назначения.

В Сирии уже более года не прекращаются антиправительственные протесты. По данным ООН, общее число жертв превысило 12 тысяч человек. Сирийские власти заявляют, что в столкновениях с вооруженной оппозицией погибли более 2,5 тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, против которых действуют хорошо вооруженные боевики. С апреля в стране, в соответствии с планом Кофи Аннана, объявлено перемирие, за соблюдением которого призваны следить наблюдатели ООН. Однако стороны конфликта регулярно сообщают о новых вооруженных инцидентах и жертвах.