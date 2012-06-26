Клод Бартолон избран спикером нижней палаты парламента Франции

ПАРИЖ, 26 июн - РИА Новости, Владимир Добровольский. Депутаты Национального собрания Франции избрали председателем нижней палаты парламента экс-министра и депутата Клода Бартолона, объявил председательствующий на заседании депутат Франсуа Селье.

"Клод Бартолон получил 298 голосов, Бернар Аккуайе (представитель оппозиции, нынешний спикер) получил 185 голосов. Бартолон получил абсолютное большинство голосов, я провозглашаю его председателем Национального собрания", - сказал Селье, который возглавил первое заседание палаты в новом составе как самый пожилой депутат.

Бартолон - экс-министр-делегат по делам городов (1998 - 2002 годы) и депутат от департамента Сен-Сен-Дени под Парижем, в минувший четверг был избран кандидатом от Социалистической партии. Учитывая, что на парламентских выборах социалисты и их ближайшие союзники получили 314 из 577 мандатов, у оппозиции практически не было возможности противостоять его кандидатуре.

Избрание Бартолона главой нижней палаты парламента закрепило господство левых в государственных институтах Франции - в октябре 2011 года Сенат возглавил социалист Жан-Пьер Бель, а 6 мая этого года Франсуа Олланд выиграл президентские выборы.

Борьба за кресло спикера началась после того, как на парламентских выборах потерпела поражение экс-кандидат в президенты, бывшая пассия Олланда Сеголен Руаяль. Более полугода ее считали будущей главой Национального собрания, но Руаяль вопреки ожиданиям проиграла социалисту Оливье Фалорни. Последнего перед вторым туром выборов поддержала нынешняя гражданская жена Олланда Валери Триервейлер, хотя ее супруг выразил доверие Руаяль.

Председатель Национального собрания является четвертым лицом в государстве - после президента, премьер-министра и председателя Сената. При этом пост спикера дает больше престижа, чем полномочий. Он следит за соблюдением закона и порядка во внутренних процедурах нижней палаты парламента и наделен правом назначать троих из девяти членов Конституционного совета - органа, следящего за соблюдением конституции. Спикер также может передавать законопроекты на рассмотрение конституционного совета и назначать по два члена высшего совета магистратуры и высшего аудиовизуального совета Франции. Кроме того, президент республики консультируется с главой Нацсобрания перед роспуском нижней палаты.

Спикер председательствует на заседании Конгресса парламента, объединяющего депутатов и сенаторов, решение которого необходимо, в частности, для внесения изменений в конституцию.