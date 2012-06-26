Лондонский Биг Бен будет переименован в честь королевы Елизаветы II

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Знаменитая часовая башня Биг Бен у здания парламента Великобритании в Лондоне будет переименована в "Башню Елизаветы" в честь 60-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II, сообщает во вторник агентство Рейтер со ссылкой на представителей нижней палаты британского парламента.

"Комиссия Палаты общин одобрила предложение переименовать часовую башню в "Башню Елизаветы" в ознаменование "бриллиантового" юбилея правления Её Величества и организует осуществление данного решения, как и подобает в таких случаях", - заявил парламентарий.

Шестнадцатого июня в Лондоне прошёл традиционный ежегодный парад по случаю официального дня рождения королевы Елизаветы II. Она стала вторым монархом в истории Великобритании, отметившим 60-летие правления страной.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, однако день её рождения отмечается в Великобритании дважды в год - ещё и каждую третью субботу июня. Свой настоящий день рождения королева Елизавета обычно отмечает в семейном кругу, в то время как официальный день рождения монарха в Великобритании отмечается в июне красочным военным парадом в центре Лондона.

"Я думаю, что это будет достойным воздаянием королеве в этот юбилейный год за её заслуги перед страной", - цитирует агентство слова премьер-министра Великобритании Джеймса Кэмерона.

Часовая башня Биг Бен является частью архитектурного комплекса Вестминстерского дворца. Знаменитые часы, расположенные в 55 метрах над землёй, считаются самыми большими в мире. В основании каждого из четырёх циферблатов располагается латинская надпись "Domine salvam fac Reginam nostram Victoriam Primam" ("Боже, храни нашу королеву Викторию Первую"). По одной из версий, своё название часы получили по имени Бенджамина Холла, одного из руководителей перестройки здания парламента после пожара. В 2008 году знаменитая башня была объявлена самой популярной достопримечательностью Великобритании.