Бывший кандидат в президенты Египта Шафик уехал из страны

КАИР, 26 июн - РИА Новости, Надим Зуауи. Экс-кандидат в президенты Египта и бывший премьер-министр Ахмед Шафик вылетел во вторник утром из аэропорта Каира в Абу-Даби на борту самолета эмиратских авиалиний, сообщили египетские СМИ.

Шафик появился в аэропорту незадолго до вылета и сразу прошел в vip-зал.

Сотрудники аэропорта встретили Шафика овациями. Шафик долгое время занимал должность министра гражданской авиации. Он курировал строительство новых аэропортов и развитие египетской национальной авиакомпании Egyptair.

По информации СМИ, вместе с Шафиком страну покинули его дочери. Супруга Шафика скончалась после продолжительной болезни незадолго до президентских выборов.

В ходе предвыборной кампании Шафик заявлял, что представляет современное светское и демократическое государство, обвиняя кандидата от "Братьев-мусульман" в использовании религии в политических целях.

Данные кампании Шафика говорили, что он с небольшим преимуществом побеждает на выборах главы государства.

В то же время, после объявления официальных данных Избиркома, Шафик признал победу кандидата от ассоциации "Братьев-мусульман" Мухаммеда Мурси и направил ему свои поздравления.

Шафик был последним премьер-министром эпохи правления Хосни Мубарака. В разгар волнений в начале 2011 года Мубарак попросил именно его возглавить кабинет министров, учитывая авторитет политика в обществе.

Во время предвыборной кампании сторонники исламистов обвиняли его в коррупционных преступлениях и требовали запретить ему выезд из страны. Однако никакие из этих обвинений не были доказаны.

В одном из своих выступлений после завершения выборов Шафик заявил, что намерен остаться в политике, учитывая, что более 12 миллионов египетских избирателей поддержали его кандидатуру. В то же время он решил взять небольшой перерыв для того, чтобы обдумать свои планы на будущее.