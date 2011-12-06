Более 130 пекинских гостиниц потеряли "звезды"

ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости, Олег Остроухов. Городская комиссия по развитию туризма Пекина лишил "звездного статуса" 131 отель китайской столицы, передает во вторник агентство Синьхуа со ссылкой на представителя комиссии Чжоу Шуци.

С начала года комиссия проводила переаттестацию 729 столичных гостиниц на предмет их соответствия современным стандартам качества обслуживания туристов, уровень которых традиционно измеряется в "звездах". В результате комиссия пришла к выводу, что лишь 82% столичных отелей отвечают "звездным стандартам", а остальные гостиницы, в том числе одна с категорией "пять звезд", 12 - "четыре звезды", 55 - "три звезды", 56 - "две звезды" и семь - "одна звезда", не смогли удержать "звездный статус".

По словам представителя городской комиссии, главными причинами снижения рейтинга гостиниц были плохие менеджмент и обслуживание, проблемы с обеспечением безопасности клиентов и ненадлежащее санитарное состояние. Эти гостиницы могут подать заявку на присвоение им "звездной" категории в следующем году после устранения недостатков.

"Гостиницы в Пекине не могут получить "звездную" категорию навечно", - отметил Чжоу Шуци.

Переаттестация гостиниц в Пекине ранее проводилась раз в пять лет, в будущем этот цикл сократится до трех лет. Пекинские отели не имеют право произвольно использовать "звездный" статус без законного разрешения городских властей.