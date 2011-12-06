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    Нижняя палата парламента Японии поддержала заявку Токио на ОИ-2020

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    Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию о поддержке заявочной кампании Токио на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.

    МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию о поддержке заявочной кампании Токио на проведение летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, сообщается в пресс-релизе Национального олимпийского комитета Японии.

    Резолюция призывает представителей парламента и народ Японии объединиться ради создания спортивной инфраструктуры мирового уровня. Завоевание права принять Олимпиаду также станет символом возрождения после серии разрушительных землетрясений и цунами, которые прокатились по стране в феврале 2011 года, отмечается в резолюции.

    "Это отличные новости. Я хочу выразить огромную благодарность палате представителей за их поддержку. Я уверен, что палата советников (верхняя палата) одобрит ее", - сказал глава заявочного комитета Токио-2020 Цунеказу Такеда.

    Ожидается, что верхняя палата парламента рассмотрит резолюцию на нынешней неделе.

    Другими претендентами на летние Олимпийские игры 2020 года стали Баку, Рим, Мадрид, Стамбул и Доха. Международный олимпийский комитет объявит столицу Олмипиады-2020 7 сентября 2013 года в Буэнос-Айресе.

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