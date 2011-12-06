Новый премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо вступил в должность

БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости, Александр Шишло. Новый премьер-министр Бельгии Элио ди Рупо вступил во вторник в должность.

Для Бельгии это событие имеет особое значение, поскольку без нового федерального правительства эта небольшая европейская страна живет уже более 540 дней, что является абсолютным рекордом в истории современной мировой политики.

Новый кабинет министров Бельгии должен был быть сформирован по итогам парламентских выборов в июне 2010 года, однако "камнем преткновения" на пути у этому стали политико-лингвистические противоречия между представителями политических партий нидерландоязычной Фландрии и франкофонной Валлонии.

После безуспешных попыток сформировать правительственную коалицию король бельгийцев Альберт Второй, который является формальным главой государства, поручил в мае 2011 года эту миссию 60-летнему Элио ди Рупо, лидеру Социалистической партии Валлонии.

Под его эгидой представителям шести политических партий Валлонии и Фландрии удалось преодолеть разногласия и сформировать правительственную коалицию. В понедельник Альберт Второй утвердил ди Рупо новым премьер-министром Бельгии, сегодня он принесет присягу монарху.

Знаменательность события не только в том, что бельгийской демократии удалось преодолеть затяжной политический кризис, результатом которого стало снижение кредитного рейтинга страны, но и в том, что правительство Бельгии впервые за 37 лет возглавит франкофон. До ди Рупо последним премьером-франкофоном был Эдмон Лебюртон, возглавлявший правительство с января 1973 года по апрель 1974.

Новый премьер уже публично пообещал улучшить свой нидерландский, который является одним из трех официальных языков Бельгии.

Элио ди Рупо родился в июле 1951 года в бельгийском Морланвельце в семье итальянских иммигрантов. Отец ди Рупо приехал в Бельгию на работу на угольных шахтах.

Чтобы попасть на высшую ступень пьедестала власти в Бельгии ди Рупо потребовалось преодолеть немало этапов. Свою политическую карьеру будущий бельгийский премьер начал в 1982 году советником коммунальной администрации Монса, затем работал в кабинетах министров экономики, бюджета и энергетики Валлонии.

Впоследствии он получит свой первый пост ответственного госчиновника - генерального инспектора по энергетике, будет работать заместителем бургомистра по социальным делам, станет сначала депутатом местного органа законодательной власти, а затем и Европарламента.

С 1991 года "человек с бабочкой", как его прозвали СМИ из-за привычки носить галстук-бабочку, будет сменять разные министерские посты в правительстве Французского сообщества после чего ему доверят пост федерального вице-премьера, а в 1999 году и кресло главы правительства Валлонии.

Позже ди Рупо будет избран главой Социалистической партии Валлонии, а затем он вновь займет кресло главы правительства Валлонии.

В 2005 году ди Рупо выступил одним из главных инициаторов "плана Маршалла" для Валлонии, нацеленного на социально-экономическое возрождение этого второго крупнейшего региона Бельгии.

В 2007 году будущего премьера переизберут председателем Социалистической партии Валлонии, которая на выборах в федеральный парламент Бельгии в июне 2010 года одержит убедительную победу среди франкоязычного населения.

Ди Рупо имеет степень доктора науки. По свидетельству его шофера, нового бельгийского премьера отличает высокая работоспособность: он не выпускает их рук документы и лэптоп даже в автомобиле.

Ди Рупо является представителем сексуальных меньшинств. Он один из первых бельгийских политиков "первого эшелона", публично признавший свою гомосексуальную ориентацию, но никогда не выставляет ее напоказ.

Новое правительство Бельгии во главе с ди Рупо будет состоять из 13 федеральных министров, включая премьера, а также шести госсекретарей. Франкофонам и фламандцам досталось равное количество министерских портфелей - по шесть. В состав нового кабинета войдут 13 мужчин и 6 женщин, 11 из которых занимали посты в правительстве передающего ди Рупо полномочия Ива Летерма.