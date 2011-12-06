Госсекретарь США обеспокоена ситуацией с правами человека в Украине

ВИЛЬНЮС, 6 дек - РИА Новости, Ирина Павлова. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, выступая во вторник на Совете министров ОБСЕ в Вильнюсе, выразила озабоченность в связи с ситуацией с правами человека в Украине и Белоруссии.

"Все больше различных ограничений краеугольных прав человека наблюдается в регионе ОБСЕ. В Белоруссии, менее чем за 40 километров отсюда, правозащитники испытывают постоянное преследование. Людей обвиняют в неуплате налогов, но на самом деле их преступлением является их обычная работа, попытки помочь жертвам репрессий", - сказала Клинтон.

Она также отметила, что кандидаты от оппозиции в Белоруссии все еще находятся в заключении, как и другие политические узники.

По ее словам, наблюдатели в регионе от ОБСЕ отмечают, что журналисты также гибнут и подвергаются преследованиям. Кроме того, растет нетерпимость, число преступлений в отношении этнических меньшинств и других уязвимых групп, таких как лица нетрадиционной сексуальной ориентации, считает Клинтон.

Она также выразила озабоченность США приговором бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, который, по ее словам, "вызывает серьезные вопросы о политических мотивах".

"Во многих странах власти не в состоянии осуществлять правосудие", - отметила госсекретарь США.