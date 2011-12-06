Совет ЕС одобрил стратегию расширения ЕС на 2011-2012 годы

БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости, Александр Шишло. Совет (министров) Евросоюза одобрил в целом предложенную Еврокомиссией стратегию расширения ЕС на период 2011-2012 годов, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы Совета ЕС.

По его словам, главы МИД 27 стран ЕС, обсуждавшие накануне в Брюсселе вопросы расширения сообщества, заявили, в частности, что этот процесс "продолжает содействовать укреплению мира, демократии и стабильности в Европе и улучшает позиции ЕС перед лицом глобальных вызовов".

Министры, сказал собеседник агентства, подчеркнули, что "преобразующая сила процесса расширения" обеспечивает проведение коренных политических и экономических реформ в странах, претендующих на вступление в ЕС, что является позитивным результатом для объединенной Европы в целом.

"Успешное завершение переговоров о вступлении Хорватии в ЕС (станет 28-м членом ЕС с 1 июля 2013 года) является наглядным этому свидетельством и посылает позитивный сигнал другим странам региона", - сказал чиновник.

Вместе с тем, отметил он, Совет ЕС по общим делам подтвердил, что ЕС не намерен смягчать требования к кандидатам в члены сообщества, и оценка готовности к этому каждой отдельной страны будет даваться исключительно на основании того, как она обеспечивает соответствие критериям ЕС.

"Совет ЕС остается твердо привержен процессу расширения ЕС на основе согласованных принципов и выводов", - сказал представитель пресс-службы ЕС.