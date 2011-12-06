Число жертв теракта в Кабуле возросло до 48, более 100 ранены

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Террорист-смертник во вторник устроил самоподрыв у одного из шиитских храмов в столице Афганистана, погибли не менее 54 человек, порядка 150 получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на данные представителя министерства здравоохранения страны.

Ранее агентство Рейтер сообщило о гибели 48 человек.

Среди погибших женщины и дети, отметил представитель кабульской полиции Мухаммад Захир (Mohammad Zahir). Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Еще один теракт произошел на севере Афганистана - в городе Мазари-Шариф. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на местную полицию, бомба была закреплена на велосипеде, оставленном возле одной из мечетей. Погибли не менее четырех человек, двое пострадали.

Во вторник шииты отмечают праздник Ашура - годовщину смерти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. В мусульманской традиции в это день верующие вспоминают важные события священной истории: сотворение небес, земли и моря, рождение Адама, выход пророка Нуха (Ноя) из Ковчега, решение пророка Ибрахима (Авраама) принести в жертву своего сына Исмаила (в библейской традиции - Исаака), окончание страданий пророка Айюба (Иова), спасение Мусы (Моисея).

В этот день дни шииты устраивают скорбные шествия, участники которых бьют себя кулаками в грудь и наносят себе удары цепями и режущими предметами. Самобичевание является олицетворением раскаяния верующих, своего рода искуплением вины за неспособность уберечь имама Хусейна от смерти.