Корпорация из США проиграла суд о взыскании с "Нафтогаза" $24,7 млн

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Алена Мейта. Американская корпорация Merchant International Company Ltd проиграла судебный спор, в котором требовала взыскать с украинской национальной компании "Нафтогаз Украины" долг в размере 24,71 миллиона долларов, сообщает во вторник сайт газеты "Дело".

Издание поясняет, что эти средства являются долгом украинской государственной компании перед российским "Газпромом" , который возник в конце 1990-х годов.

Впоследствии задолженность украинской компании россияне переуступили американской корпорации Merchant International Company Ltd, которая уже десять лет в судах пытается добиться возврата долга.

В 1998 году "Укргазпром" (правопреемником которого впоследствии стал "Нафтогаз Украины") и компания "Газпром" заключили договор, согласно которому часть поставленного объема газа в Украину будет оплачена в виде финансирования работ по строительству социальных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе РФ. Тем самым украинцы должны были обеспечить погашение задолженности третьих лиц перед предприятием "Северстудстрой" (входил в структуру "Газпрома"), поясняет газета. Право требовать долг за газ от "Нафтогаз Украины", таким образом, перешло тогда предприятию "Северстудстрой".

Однако позже договор между сторонами был изменен - увеличены объемы поставок российского газа в Украину (с 0,07 миллиарда кубов до 0,2275 миллиарда кубов газа) и, соответственно, был увеличен размер финансирования строительства украинской стороной (с 3,6 миллиона долларов до 18,2 миллиона долларов.). Из этой суммы погашение задолженности перед "Северстудстроем" было оговорено в размере 14,6 миллиона долларов. Эта сумма - и есть долг, который от "Нафтогаза" требуют в судах. С учетом процентов за прошедшие годы сумма претензий увеличилась до 24,71 миллиона долларов.

В 2006 году Высший хозяйственный суд Украины принял положительное решение для Merchant International Company Ltd о взыскании с "Нафтогаз Украины" 24,71 миллиона долларов, однако решение суда до последнего момента не было выполнено.

Как стало известно газете, ситуация радикально изменилась в 2011 году. В конце февраля в национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" состоялось совещание с участием председателя правления АО "Укргазпром" в 1994 -1999 годах (Богдан Клюк). В ходе совещания выяснилось, что председатель правления АО "Укргазпром" не подписывал вышеуказанное дополнение к договору о поставках газа в Украину от 1998 года, в котором оговаривалось увеличение объемов поставки топлива и, соответственно, размеров финансирования со стороны Украины. Якобы, на документах стоит подпись другого лица.

На основании этого, а также ряда других фактов, Хозяйственный суд Киева третьего ноября 2011 года принял решение, что оснований для удовлетворения требований Merchant International Company Ltd. нет.